Mundelsheim/Steinheim-Höpfigheim Diebe brechen in Kindergärten ein

Mundelsheim/Steinheim-Höpfigheim - Bislang unbekannte Einbrecher haben über das vergangene Wochenende in Mundelsheim und Steinheim-Höpfigheim ihr Unwesen getrieben. In Mundelsheim drangen sie nach Aufhebeln einer Terrassentür in einen Gruppenraum ein, durchsuchten in diesem und weiteren Räumen die Schränke und stahlen fünf Digitalkameras sowie drei ältere Laptops im Wert von etwa 800 Euro. Zudem richteten sie einen Sachschaden von etwa 500 Euro an. Vermutlich dieselben Täter überstiegen die Umzäunung des Kindergartens Seelhofen, hebelten an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und stiegen ein. Hier nahmen sie ein älteres Handy und eine externe Festplatte mit.

Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge geht auch ein über das Wochenende verübter Einbruch in den Kindergarten in der Höpfigheimer Keltergasse auf das Konto der Unbekannten. Dort hebelten sie ebenfalls eine Terrassentür auf, fanden in den Räumen aber augenscheinlich nichts Wertvolles vor.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Freiberg, Telefonnummer 07141/64378-0, beziehungsweise beim Polizeiposten Steinheim, Telefonnummer 07144/82306-0, zu melden.