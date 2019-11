In Pleidelsheim und Mundelsheim sind in den vergangenen Tagen zwei Autos nach derselben Masche aufgebrochen worden. In Mundelsheim schlug der Täter zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, die Seitenscheibe der Fahrertüre eines in der Neckarstraße geparkten BMW ein. Anschließend durchsuchte er den Wagen und entwendete einen Bluetooth-Adapter im Wert von ungefähr 15 Euro. Unter derselben Vorgehensweise wurde dann am späten Freitagabend zwischen 22 und 24 Uhr aus einem in der Ludwig-Hofer-Straße in Pleidelsheim abgestellten VW ein Smartphone der Marke Samsung entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 44 / 90 00 mit dem Polizeirevier Marbach in Verbindung zu setzen.