Mundelsheim Kinder müssen nach Krankheit 48 Stunden zuhause bleiben

Der Hauptamtsleiter Pietro Leonetti erklärte, dass man fürs Jahr 2019/20 spät dran sei, dass man aber alle Rechtsansprüche, was die Anmeldungen angehe, voraussichtlich erfüllen kann. Allerdings nur dank der kurzfristigen Überbelegung zweier Gruppen und dank des Kinderhauses der Evangelischen Kirchengemeinde im Schnellerweg. Absagen musste die Verwaltung zwei auswärtigen Kindern, die in Mundelsheim also keinen Platz erhalten. „Die Auslastung ist durchgängig hoch“, so Leonetti, der verdeutlichte: „Für die Jahre 2020/21 und 2021/22 ist fraglich, ob wir die Ansprüche einlösen können.“