Mundelsheim - Mundelsheim bekommt eine neue touristische Attraktion – das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Im Rahmen des ILEK (Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept) Regionalmanagements Neckarschleifen wird die Gemeinde in den kommenden Monaten einen Rundwanderweg mit dem Namen „Käsbergrunde“ realisieren.