Mundelsheim/Handball Richtungweisende Partie für den TVM

Mundelsheim - Mit jeweils 2:4 Punkten sind der TV Mundelsheim und der SV Kornwestheim II in die Saison der Handball-Landesliga gestartet. Am Sonntag um 17 Uhr treffen beide in der Mundelsheimer Käsberghalle aufeinander. Und trotz des parallelen Saisonstarts sollte der TVM in dieser Partie favorisiert sein, sieht man sich doch selbst als einen der Kandidaten für die ersten Vier zum Saisonende und damit für die Qualifikation zur neu entstehenden Verbandsliga. „Aber vergangenes Wochenende wähnten wir uns auch in der Favoritenrolle“, mahnt TVM-Trainer Gerrit Irion mit Blick auf die jüngste Niederlage beim TSV Schmiden II. Gegen die Schmidener feierte die SVK-Zweite ihren bislang einzigen Saisonsieg. Doch insbesondere vor eigenem Publikum sollte für die Mundelsheimer ein Sieg Pflicht sein. „Es wird auf jeden Fall eine richtungweisende Partie. Einen Start mit 2:6 Punkten wollen wir unbedingt vermeiden“, sagt Irion.