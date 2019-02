Mundelsheim/Handball Gebeutelter TVM steht vor hoher Hürde

Mundelsheim - Eine Woche nach der bitteren Pleite beim abstiegsbedrohten TV Bittenfeld III erhofft man sich beim Handball-Landesligisten TV Mundelsheim am Sonntag ab 17 Uhr im Heimspiel gegen die SG Schorndorf eine Leistungssteigerung. Man könnte auch sagen: eine Reaktion. Denn gerade was den Willen und die Einstellung der Spieler zur Partie anbelangt hatte, war Trainer Dominic Schaudt zuletzt alles andere als zufrieden. Entsprechend gab es von ihm am Dienstag im Training auch „eine Ansage“, wie er berichtet. Eine, die offenbar Wirkung zeigte. „Ich hatte zumindest den Eindruck, dass es sich dann gebessert hat“, so Schaudt.