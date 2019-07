Mundelsheim/Handball Die SG BBM Bietigheim gewinnt den Handball-Krimi

Mundelsheim - Einen wahren Handball-Krimi erlebten die Zuschauer am Freitagabend in der Mundelsheimer Käsberghalle. Im Rahmen des Esslinger Marktplatzturnieres trafen Zweitligist SG BBM Bietigheim und Bundesligist TBV Lemgo Lippe aufeinander. In einer Begegnung auf Augenhöhe wechselte die Führung dabei mehrfach. Nachdem zunächst die Lemgoer knapp vorne lagen, bestimmten in den zweiten 15 Minuten dann die Bietigheimer die Begegnung. Dabei gelangen ihnen sehenswerte Treffer wie das 6:5 durch Jonas Link, der TBV-Keeper Peter Johannesson überlupfte. Kurz darauf war Michael Kraus mit einem Tempogegenstoß zum 7:5 erfolgreich. Trotz engagierter Leistung gelang es den Bietigheimern nicht, sich deutlicher abzusetzen. So kam Lemgo kurz vor der Halbzeit zum 11:11 heran.