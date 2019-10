Mundelsheim/Handball Der TVM muss wieder zu seinem Spiel finden

Gegen Kornwestheim sei einiges schief gegangen: „Jonas Gassner hatte sich im Abschlusstraining am Finger verletzt – er wird wohl auch am Sonntag noch nicht wieder spielen können. Ich war die ganze Woche krank und nur sporadisch einsatzfähig, Björn Berkemann fehlte auch noch. Und dann hat dem Gegner sicher unsere offensive Abwehr in die Karten gespielt“, glaubt Bender. Doch nachdem Philipp Tschürtz und Hannes Stahl aufgehört haben und Heiko Michy noch längere Zeit verletzt ausfällt, „fehlen uns einfach die Leute für eine 6:0-Abwehr. Aber wir werden im Training weiter an einer etwas defensiveren Formation arbeiten“, so Bender, der für die Partie am Sonntag gesundheitlich wieder auf der Höhe ist.