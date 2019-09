In der nervenaufreibenden Schlussphase erlebten die Zuschauer einen Schlagabtausch beider Mannschaften. Andreas Bender brachte Mundelsheim erneut mit 23:22 in Führung (56.), verpasste es aber, vom Siebenmeterpunkt zu erhöhen. So kam Flein erneut zum Ausgleich. Wiederum war es schließlich Andreas Bender, der den letztlich entscheidenden Treffer zum 24:23 erzielte (58.). In den zweieinhalb verbleibenden Minuten vergaben beide Mannschaften noch mehrere Chancen. Selbst, als die Schlusssirene bereits ertönt war, war die Begegnung noch nicht zugunsten der Gastgeber entschieden, da die Fleiner noch einen Freiwurf zugesprochen bekommen hatten. Diesen konnten die Gäste jedoch nicht verwerten. So blieb es beim 24:23-Heimsieg. Nach diesem Erfolg ist der TV Mundelsheim nun Fünfter der Landesliga-Tabelle.