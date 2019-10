Mundelsheim/Handball Das Leben schwer gemacht

Als die Mundelsheimer dann Mitte der zweiten Halbzeit innerhalb von vier ­Minuten von 18:17 auf 23:18 davonzogen, schien eine Vorentscheidung gefallen. Doch wieder schlichen sich Fehler in der Offensive ein, hinzu kamen einige merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Als zum Beispiel Andreas Bender einen heftigen Schlag ins Gesicht bekam, gab dies nicht einmal eine Zeitstrafe. Gerrit Irion räumte aber ein, „dass es auch in die andere Richtung einige Pfiffe gab, bei denen wir uns nicht beschweren konnten. Letztlich fehlte uns die Souveränität, den Vorsprung sicher nach Hause zu spielen“, betonte der Coach, dass man sich vor allem selbst das Leben am Ende schwermachte. Und so waren es unter anderem zwei feine Einzelleistungen von Nico Gassner und Andreas Bender, die dafür sorgten, dass die Gäste nach dem 24:23 nicht den Ausgleich schafften, sondern der TVM mit 26:24 beide Punkte behielt.