Mundelsheim/Handball Das eigene Tornetz zappelt satte 40 Mal

Das Selbstvertrauen holte man sich in der Defensive nicht zurück. Im Gegenteil: Der TVM agierte vor dem eigenen Gehäuse, als wäre Abwehrspielen ein notwendiges Übel. Folgerichtig führte Oeffingen ab der 3. Minute. Beim Stand von 3:6 in Minute elf nahm Schaudt die erste Auszeit, in der Hoffnung, seine schläfrigen Spieler wachrütteln zu können. Außerdem ließ er ebenfalls offensiver decken. Anders als der TVM fanden die Gäste aber sofort Lösungen, zwangen den vorgezogenen Abwehrspieler immer wieder mit einer Auflösung auf zwei Kreisläufer zurück an den Sechsmeter. Zusätzlich drückten sie aufs Tempo, was die Fehlerquote beim TVM noch mal erhöhte. Beim Spielstand von 11:18 setzte es dann eine Minute vor der Halbzeit die Disqualifikation für Heiko Michy, Auswirkungen auf den Spielverlauf hatte das bereits keine mehr. Lustlos schlurften die Mundelsheimer nach Wiederanpfiff aufs Feld. Die Partie war in den Köpfen schon verloren. Da halfen auch die acht Tore von Andreas Bender und die sechs Treffer von Hannes Stahl nichts. Anstatt sich aufzubäumen, ließ sich Mundelsheim mit 40 Gegentoren aus der eigenen Halle schießen.