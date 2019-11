Ein weiter Anpassung in Seelhofen IV wurde durch ein Hochspannungskabel notwendig, das aus Höpfigheim kommend durchs Gebiet führt. „Es konnte nun doch nicht abgeschaltet werden, wie zunächst von der Süwag angedacht“, so Boris Seitz. Stattdessen steht nun eine Verlegung unter einem Gehweg und weiter durch die Einfahrt zum Neubaugebiet an: „Das ist durch geringen Mehraufwand möglich.“ In diesem Zuge wird dann auch die obere Zufahrt des Hartwegs zum Areal um rund 50 Zentimeter in Richtung des Bolzplatz verlegt. Das hat den Nebeneffekt, dass der Kurvenradius weicher wird. Außerdem kann auch der geplante große Schacht dann wie geplant im Kreuzungsbereich gebaut werden.