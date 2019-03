Mundelsheim Gut gekühlt dem Frühjahr entgegen

Zum ausgewiesenen Konzept von Wein & Sound gehört aber auch „Mister Sax“. Joachim Keck ist flexibel und wandert mit seiner Minimalausrüstung umher. Mal in dieser, mal in jener Station erfreut er die Gäste mit dem Sound seines Saxofons. Oben in der Lagerhalle gibt’s auch was auf die Ohren. Dort ist die fünfköpfige Brackenheimer Band Arrowhead rund um Sänger Marco Kasseckert damit beschäftigt, Classic Rock zu intonieren. „Summer in the City“ etwa ertönt lautstark, während dort Speisen wie Raclettebrot oder auch Schnitzel und Wurstsalat an Biertischgarnituren konsumiert werden. Das ist im Preis von 25 Euro nicht inbegriffen. Dafür aber sämtliche Getränke, die im Keller verkostet werden können sowie eine Menge an Fingerfood-Varianten. Die werden von Helfern, die sich gewandt durch die Menge schieben müssen, stetig nachgeliefert und vom eifrig arbeitenden Team in der Küche zubereitet. Brigitte Gunesch etwa macht jedes Jahr mit. Gut gelaunt schmiert sie am Tisch mit weiteren Helfern gerade Schmalz auf Brotscheiben. Das macht sie so lange, „wie se mi hier brauchet“, auch wenn der Dienst offiziell nur bis 21 Uhr geht. Frischkäsetörtchen, Lachs- oder Schinkenbrötchen und vieles mehr ist im oberen Stockwerk in Vorbereitung oder lagert in Kühlschränken. Die Bereitschaft der Helfer ist groß. Unentgeltlich arbeitend steht Vino-theksleiterin Sonja Schult, die das Fest organisiert, ein Team von rund 150 Helfern zur Verfügung. Ohne deren Einsatz wäre die Veranstaltung gar nicht denkbar.