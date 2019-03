Mundelsheim Gemeinde will Lücke im Neckartalradweg schließen

Was die Finanzierung anbelangt, macht der Landkreis keine halbe Sachen, sondern übernimmt die Baukosten zu 100 Prozent. Man sieht in Ludwigsburg die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben, weil die Trasse parallel zur K 1700 verlaufe. „Der Landkreis erspart sich damit den Bau eines teureren Radwegs entlang der Kreisstraße in eigener Baulastträgerschaft, der nach unserer Schätzung annähernd die doppelten Kosten verursachen würde“, heißt es in der Vorlage zur Sitzung des Ausschusses. Ein geringerer Landschaftsverbrauch sei ein weiterer Vorteil. Zudem müsse man für die Pflege und Instandhaltung der Trasse keine Sorge tragen. Dazu gesellt sich der Umstand, dass das Budget für den Radwegebau an anderer Stelle entlastet wurde: Für die neue Verbindung zwischen Rielingshausen und Aspach muss weitaus weniger Geld als ursprünglich gedacht in die Hand genommen werden.