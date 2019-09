Der Unfall und die daraus resultierende Vollsperrung hatten zahlreiche Staus rund um Mundelsheim und das Bottwartal zur Folge. Die L1115 in Mundelsheim war zeitweise dicht und ist nach wie vor stark befahren. Extrem staute sich der Verkehr auch in Richtung Ilsfeld. So waren beispielsweise die Straße vom Pfahlhof in Richtung Ilsfeld sowie die Straße von Winzerhausen kommend durch den Abstetterhof komplett überlastet. Aber auch die L1100 von Murr in Richtung Großbottwar war aufgrund der ausgeleiteten Fahrzeuge in Pleidelsheim betroffen. In Richtung Oberstenfeld und Beilstein mussten die Autofahrerd definitiv ordentlich Geduld mitbringen.