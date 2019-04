Bei der Polizei war gegen 3.34 Uhr eine Meldung eingegangen, dass ein Fahrzeug im Baustellenbereich stehe. Auch eine Person war dort wohl gesichtet worden. Die Ermittlungen laufen derzeit noch, so Widenhorn weiter: "Es ist bisher ungeklärt, wer die Frau ist und wie genau es zu dem Unfall gekommen ist." Unklar sei auch, woher die Person kam und wieso sie sich auf der Autobahn aufgehalten hat. Der in der Nähe abgestellte Skoda steht im Verdacht, mit dem Opfer in Verbindung gebracht zu werden. Ob es tatsächlich zu einer Panne oder etwas Ähnlichem gekommen sei, lasse sich noch nicht sagen. Ein Gutachter soll nun zu Rate gezogen werden und für Aufklärung sorgen.