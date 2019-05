Mundelsheim Ein Baugebiet für Familien mit Kindern und Ehrenamt

Eine schlechte Nachricht gab es dann, was den Quadratmeter-Preis angeht. Der war ursprünglich mit 380 Euro berechnet worden, was nicht gehalten werden kann. Das Gremium hat diesen nun auf 500 Euro festgezurrt, was Thomas Kizler (FWV) mit einem „schade“ quittierte: „Ich hätte mir gewünscht, dass sich mehr Jüngere einen Bauplatz hätten leisten können.“ Ursache für den Anstieg ist, dass die Erschließung teurer kommt als geplant, wie Boris Seitz ausführte: „Es wurde festgestellt, dass nach 80 Zentimetern eine Felsschicht im Boden kommt.“ Auch die Zauneidechsen sowie Drosselschächte für die Ableitung des Oberflächenwassers waren damals noch nicht berücksichtigt. „Was das Fass dann zum Überlaufen bringt“, so Seitz, ist, dass im Zuge der Kanalarbeiten bemerkt worden ist, dass der Hartweg komplett aus Bauschutt erstellt wurde, der nun teuer entsorgt werden muss. Die Preisschraube anzudrehen, schmerzte die Räte sichtlich. Allerdings merkte Regine Zimmermann, „dass wir nicht draufzahlen dürfen“, was Andreas Link (FBW) bestätigte: „Es muss kostenneutral für die Bürger bleiben.“