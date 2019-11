Ein bislang Unbekannter ist am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in Mundelsheim eingebrochen und hat dort Münzgeld und Schmuck gestohlen. Nach Erkenntnissen der Polizei muss der Täter zwischen 7.25 und 19.25 Uhr zugeschlagen haben. Irgendwann in diesem Zeitraum brach er die Terrassentür auf, um in das im südlichen Wohngebiet Seelhofen gelegene Gebäude zu gelangen. Im Haus wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Der Täter entwendete Münzgeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Der Schaden an der Terrassentür beläuft sich auf 500 Euro.