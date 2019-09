Mundelsheim Die Sonne lacht über dem Mundelsheimer Weindorf

Die Delegation der Partnerstadt hat neben dem 15. Weindorf einen weiteren Grund, in Mundelsheim zu feiern: Die Städtepartnerschaft der beiden Gemeinden besteht seit 45 Jahren. Seitdem hätten die Menschen in Mundelsheim und in La Motte-Servolex viele Gemeinsamkeiten wie Gastfreundschaft entdeckt, erklärte Luc Berthoud, der bei der Eröffnung des Weindorfs ebenfalls einige Wort an die Gäste richtete: „Diese Freundschaft hält schon lange und wird immer tiefer, trotz der Sprachbarrieren und der großen Entfernung der Gemeinden zueinander.“