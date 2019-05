Mundelsheim/Bottwartal Großes Gewerbegebiet ist wieder Thema

Doch nicht nur Link sieht noch Potenzial in dem Thema. Auch der Mundelsheimer Bürgermeister Boris Seitz erinnerte unlängst an die Möglichkeit, hier eventuell aktiv werden zu können. Er brachte die Angelegenheit im Zusammenhang mit der angestrebten Erweiterung des Gewerbegebiets Ottmarsheimer Höhe aufs Tapet. Diese würde sich auf Mundelsheimer Gemarkung abspielen, wofür die Gemeinde im Gegenzug bessere Konditionen für sich im zuständigen Zweckverband Industriegebiet Besigheim fordert (wir berichteten). Seitz verstärkte seine Verhandlungsposition mit dem Hinweis, dass man nicht allein auf dieses Areal angewiesen sei – sondern eben auch die Flächen westlich der Autobahn in der Schublade stecken habe. Wobei der Rathauschef auf Nachfrage betont, dass dieses Terrain auch unabhängig von dem Vorhaben an der Ottmarsheimer Höhe im Verbund mit anderen Kommunen entwickelt werden könnte. „Der Standort an der Autobahn ist ideal für ein Gewerbegebiet. Das Areal liegt zwischen Stuttgart und Heilbronn. Und in der Region werden händeringend Bauplätze für Unternehmen gesucht“, erklärt Seitz.