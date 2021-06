Mundelsheim Bei den Kita-Plätzen wird es eng

„Wir steuern auf eine Spitze zu, die voraussichtlich im Kindergartenjahr 2024/25 auf uns zukommen wird“, erläuterte Leonetti. Dies habe mehrere Gründe. Zum einen kämen im neuen Kindergartenjahr mehr Jungen und Mädchen neu in die Einrichtungen als Kinder in die Grundschule aufrücken würden. Bemerkbar mache sich zudem, dass die Zahl der Neubauten in Mundelsheim zunehme. Sobald eine Immobilie frei würde, zögen häufig junge Familien mit Kindern ein. „Allein aus dem Neubaugebiet Seelhofen IV wird in den kommenden Jahren eine beachtliche Zahl Kinder in Mundelsheimer Kitas kommen“, konstatierte Pietro Leonetti. Darüber hinaus seien in Mundelsheim sowohl die Geburtenzahlen als auch die Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren stets steigend gewesen.