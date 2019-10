Mundelsheim/Backnang Dem Minister wird Zeitspiel vorgeworfen

Noch im Januar hatte der Minister in einer Pressemitteilung auf die Tube gedrückt. „Ich bin zuversichtlich, dass die kommenden Verhandlungen schnell abgeschlossen werden können und die L 1115 noch in diesem Jahr zur B 29 aufgestuft wird“, ließ sich Winfried Hermann zitieren. Es gebe noch Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Land über den baulichen Zustand und mögliche Instandsetzungen. Inzwischen sind zehn Monate ins Land gegangen. Immer noch hat das Verkehrsministerium keine Unterlagen an das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur geschickt, aus denen hervorgeht, wie viel Geld das Land dem Bund bei der Hochstufung der Straße zur B 29 zahlen müsste, um noch anstehende Unterhaltsarbeiten zu finanzieren. „Die Unterlagen werden dem Bund in Kürze zur Prüfung und Anerkennung übersandt“, teilt Hermann jetzt dem CDU-Abgeordneten Gramling in einer Antwort auf dessen Anfrage vom 9. Oktober mit.