Mundelsheim - Bei einem Unfall auf der A81 in Höhe der Anschlussstelle Mundelsheim ist eine Person am Sonntagabend verletzt worden. Gegen 19 Uhr kam der Fahrer aus noch ungeklärten Gründen gegen die rechte Leitplanke, wurde abgewiesen, stieß in Folge gegen die Mittelleitplanke und schleuderte wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen. Dabei verletzte sich sein Mitfahrer. Die Höhe des Schadens an dem Auto steht noch nicht fest. Da Flüssigkeiten aus dem Fahrzeug ausliefen, rückte die Feuerwehr an. Auch die Polizei war im Einsatz.