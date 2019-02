Mundelsheim Ab September auf Schatzsuche in Mundelsheim

Während seiner achtjährigen Tätigkeit in Winterbach habe er bereits viele Erfahrungen sammeln können, die er in die Gemeindearbeit mit einbringen kann. „Das ist sozusagen eine Schatzsuche. Gott hat uns viele Schätze gegeben wie Vertrauen und Liebe und die gilt es zu entdecken und verteilen“, so Reichert. Ursprünglich stammt Reichert von der Alb. Nach dem Bundeswehrdienst studierte er in Tübingen, Berlin, Heidelberg und Aahrhus in Dänemark. Sein Vikariat absolvierte er im Kloster Reichenbach im Schwarzwald. „Das Schwabenalter habe ich mittlerweile auch schon erreicht, ob ich nun wirklich weise bin, das müssen andere beurteilen“, lacht der 40-Jährige.

„Erst einmal ankommen und sehen, was es in der Gemeinde gibt“, sei die Prämisse für die neue Arbeit. Natürlich habe man auch eigene Interessen und Vorlieben, die man gerne einbringen möchte, doch wichtig sei es, zu sehen was die Gemeinde benötigt. Vielfalt ist Reichert dabei sehr wichtig. „Ich möchte mit meiner Arbeit alle erreichen. Von der Familienarbeit über die Konfirmanden bis hin zu den Senioren. Es soll eine generationenübergreifende Arbeit sein.“ Mit einer Vollzeitstelle kann er sich dieser Aufgabe stellen. Musik mache ihm auch besonders viel Spaß. „Falls der Organist ausfällt, könnte ich ein Notfallprogramm auf die Beine stellen. Bandarbeit und vor allem der Lobpreis liegen mir sehr am Herzen. Das möchte ich gerne voranbringen. Mit einem so engagierten CVJM wie in Mundelsheim sollte das auch gelingen“, blickt Pfarrer Reichert zuversichtlich in die Zukunft seiner neuen Gemeinde.