Münchner „Tatort“ Eltern haften nicht für ihre Kinder – auch bei Mord?

Stuttgart - Mit einem Knall und viel Ratlosigkeit verabschiedet sich der Tatort mit „Lass den Mond am Himmel stehn“ in die Sommerpause. Denn am Ende gibt es keine Anzeige – obwohl klar ist, wer die Tat begangen hat. Und das ist auch rechtmäßig – belegt durch § 258, Absatz 6 im Strafgesetzbuch, erklärt Rechtsanwalt Jens Rabe.