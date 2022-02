Münchner Sicherheitskonferenz Ischingers Abschiedsshow

Stuttgart - Gemessen an früheren Verhältnissen ist die Münchner Sicherheitskonferenz in Coronazeiten geeignet, die Weltpolitik quasi lahmzulegen. Noch vor zwei Jahren kamen mehr als 500 hochrangige internationale Entscheidungsträger zusammen. Dicht an dicht in engen Fluren und im vollgestopften Saal des Bayerischen Hofs – was wäre eine solche Zusammenkunft ein Fest für das Virus. Nachdem die Sicherheitskonferenz im Vorjahr stark abgespeckt und ins Virtuelle verlegt wurde, soll sie vom 18. bis 20. Februar aber wieder im Herzen Münchens über die Bühne gehen.