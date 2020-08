München Zwei Kleinkinder aus überhitztem Auto befreit

München - Zwei Kleinkinder haben in München minutenlang in einem überhitzten Auto gesessen. Passanten entdeckten die nass geschwitzten und bewusstlos wirkenden Geschwister in dem Fahrzeug, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Auto stand demnach in der prallen Sonne. Die Kinder, beide jünger als vier Jahre, reagierten nicht auf Klopfen, weswegen Polizei und Rettungsdienst verständigt wurden.