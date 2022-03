München Ex-Wirecard-Chef Braun angeklagt

Seit Juli 2020 in Haft

Der Österreicher sitzt seit 22. Juli 2020 ununterbrochen in Untersuchungshaft. Laut Anklage erfanden Braun, der frühere Chefbuchhalter und der Leiter der Wirecard-Tochter in Dubai äußerst ertragreiche Geschäfte, vor allem in Asien. "Der Angeschuldigte Dr. B. wusste, dass mit Übernahme der unrichtigen Buchungszahlen die Konzernbilanz ebenfalls falsch wurde, und unterzeichnete als CEO gleichwohl die jeweiligen Abschlüsse", schrieben die Staatsanwälte in ihrer Mitteilung.