München Kran von Gebäude gestürzt – zwei Bauarbeiter ringen mit dem Tod

München - Der Anblick erinnert an das Gestänge einer knallroten Achterbahn, doch nach Frohsinn und Heiterkeit ist auf der Baustelle im Münchner Osten gerade niemandem zu Mute: Beim Sturz eines Kranes vom Flachdach eines fünfstöckigen Bürogebäudes sind am Mittwoch zwei Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt worden. Die genauen Umstände blieben zunächst unklar; die Feuerwehr ging aber davon aus, dass der rund 30 Meter hohe Kran bei seiner Demontage umstürzte. Zwei Bauarbeiter wurden so schwer verletzt, dass sie künstlich beatmet und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in Kliniken gebracht werden mussten.