Bauarbeiten in München Baggerfahrer findet in Landtag alte Waffen und Munition

"Wir tagen als Bayerischer Landtag an einem historischen Ort, das war und ist uns immer bewusst. Aber selten wird es so deutlich wie heute", sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) am Mittwoch in München. Dass bei den Bauarbeiten Waffen und Munition - mutmaßlich aus den Weltkriegen - gefunden wurden, "mahnt uns einmal mehr, für Frieden und Demokratie Sorge zu tragen".