München Arzt soll fingierte Behandlungen im Millionenwert abgerechnet haben

München - Ein Münchner Arzt soll Behandlungen im Wert von rund drei Millionen Euro abgerechnet haben, obwohl diese nie stattgefunden haben. Die dafür verwendeten Daten stammten in den meisten Fällen von Menschen, die als sogenannte Notfallpatienten nur einmal zur Behandlung in der Praxis des Tatverdächtigen gewesen seien, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Arzt habe damit dann weitere Behandlungen abgerechnet - die es aber nicht gab.