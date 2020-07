MTV Video Music Awards Ariana Grande und Lady Gaga gelten als Top-Favoriten

Trotz der Coronavirus-Pandemie soll die Preis-Gala am 30. August in New York stattfinden. Alle vier Spitzenanwärter sind in der Top-Sparte "Video des Jahres" vertreten, Lady Gaga und Ariana Grande mit ihrem gemeinsamen Song "Rain on Me", Eilish mit "Everything I Wanted", The Weeknd mit "Blinding Lights". Zudem treten dort Eminem ("Godzilla"), Future ("Life Is Good") und Taylor Swift ("The Man") an.