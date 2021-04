MTV Movie & TV Awards "Borat"-Fortsetzung für drei Preise nominiert

Um die Schauspiel-Trophäen treten Frauen und Männer zusammen an: in der Filmsparte sind Carey Mulligan ("Promising Young Woman"), Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Sacha Baron Cohen ("The Trial of the Chicago 7"), Zendaya ("Malcolm & Marie") und posthum Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom") im Rennen. Im TV-Bereich sind unter anderem Anya Taylor-Joy ("Damengambit"), Emma Corrin ("The Crown") und Elliot Page ("The Umbrella Academy") nominiert.