MTV Movie and TV Awards Großes Promi-Aufgebot – Jennifer Lopez erhält besonderen Preis

Jennifer Lopez räumt ab

Der MTV-Award für den besten Filmsong ging an Jennifer Lopez für „On My Way“ aus ihrer Romantik-Komödie „Marry Me – Verheiratet auf den ersten Blick“. Zu Tränen gerührt stand Lopez dann ein weiteres Mal auf der Bühne, um den „Generation“-Award in Empfang zu nehmen. In der Vergangenheit waren bereits Stars wie Scarlett Johansson, Chris Pratt, Robert Downey Jr., Tom Cruise, Reese Witherspoon und Sandra Bullock mit dem Sonderpreis geehrt worden.

„Ich liebe euch so sehr“, rief Lopez ihren Fans zu. Sie wolle all den Menschen danken, die ihr zu diesem Leben verholfen hätten. Jene, die ihr Freude gemacht hätten, aber auch jene, die ihr Herz gebrochen hätten. Und jene, die ihr gesagt hätten, dass sie dies nicht schaffen würde. Durch Enttäuschung und Misserfolge habe sie gelernt, stark zu sein. Durch ihre Kinder, die 14-jährigen Zwillinge Emme und Max, habe sie gelernt, zu lieben, sagte Lopez sichtlich gerührt.

Auch für ihren Verlobten, den Schauspieler Ben Affleck, hatte Lopez am Ende ihrer Rede eine Botschaft. „Und Ben, und alle daheim: Wartet mit dem Abendessen auf mich, ich werde um sieben zu Hause sein.“ Damit verabschiedete sich Lopez lachend und mit Kusshand von der Bühne.