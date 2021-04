Mountainbikefahren im Oberstenfelder Wald Schulterschluss gegen unerlaubte Trails

Festgefahrene Situation in Großbottwar

Vertrackter scheint die Situation in Großbottwar zu sein, neben Gerlingen aktuell einer der Hotspots in Sachen illegale Trails im Landkreis, wie Nill berichtet. Unter anderem am Köchersberg finde man einige Strecken, auf denen Mountainbiker unerlaubterweise unterwegs seien. „Das stört die Jagd und die Wildruhe“, betont der Chef des Forstamts. Deshalb trichtern Steffen Link und seine Mitstreiter ihren Vereinsmitgliedern auch ein, solche Wege nicht zu benutzen. Zugleich würden sich die Trailsurfers wünschen, dass man mit Großbottwar in puncto Ausweisung von legalen Trails im Gespräch einen gemeinsamen Nenner finden könnte – ähnlich wie in Oberstenfeld und Beilstein. „In Großbottwar sehen wir derzeit seitens der Kommune aber keinen politischen Willen, eine Lösung zu finden“, bedauert Link. Die Trailsurfers stünden gleichwohl nach wie vor für einen Dialog bereit. Der Gemeinderat habe sich in der Frage zurückhaltend gezeigt, erklärt Michael Nill zu diesem Thema. „Da war der Oberstenfelder Gemeinderat aufgeschlossener. Aber es ist ganz klar so, dass der Waldbesitzer entscheidet. Und in Großbottwar hat der Gemeinderat gesagt: Das wollen wir eigentlich gar nicht. Das verstehe ich auch und ist völlig in Ordnung“, konstatiert Michael Nill.