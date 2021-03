Motorsport-Königsklasse Mick Schumacher fühlt sich bereit fürs Formel-1-Renndebüt

Den besten Eindruck auf dem Wüsten-Kurs hinterließ zwei Wochen vor dem Auftakt in die Rekordsaison mit 23 Rennen Vettels Ex-Rennstall Red Bull, mit dem er von 2010 bis einschließlich 2013 die Titel abgeräumt hatte. "Wir haben das Auto noch mal sehr verbessert. Im vergleich zum Zeitpunkt vor einem Jahr fühlt es sich besser an", betonte der WM-Dritte Max Verstappen aus den Niederlanden.

Aber auch McLaren, neuerdings wieder mit Mercedes-Power und Alpine mit dem 39 Jahre alte zweimaligen Weltmeister und Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso ließen bei den Übungsrunden in Bahrain aufhorchen. Es sei beeindruckend zu sehen, wie schnell die anderen Teams seien, betonte Hamilton: "Ich freue mich, das bringt mehr Spaß."

Gegen Ende der vergangenen Saison waren in Bahrain wegen der Corona-Pandemie sogar zwei Rennen gestartet worden. Diesmal profitiert das Königreich im Nahen Osten von der Verschiebung des Großen Preises von Melbourne, der eigentlich an Sonntag hätte stattfinden und die Saison eröffnen sollen, aber in den Herbst verschoben wurde.

Ansonsten gehen die Formel-1-Bosse aber davon aus, dass die Saison diesmal einen reibungsloseren Verlauf nimmt als 2020. "Wir sind recht optimistisch für eine komplette Saison", sagte Brawn dem Sender Sky Sport F1: "Meiner Meinung nach sind wir durch das Schlimmste durch."

Mithelfen ohne größere Komplikationen weiter durch die Pandemie zu kommen, soll auch das Impfangebot von Bahrain an den Formel-1-Tross, das bereits einige annahmen. Franz Tost berichtete, dass sich das gesamte Alpha-Tauri-Team impfen lassen habe, "fast das ganze" Team von Ferrari ebenfalls, wie Rennstall-Boss Mattia Binotto am Sonntag erklärte, er eingeschlossen.

Auch die beiden Piloten Carlos Sainz von Ferrari und Sergio Perez von Red Bull sprachen offen darüber, dass sie die Impfofferte bereits angenommen haben. Perez gehört wie auch Hamilton, Sainz-Teamkollege Charles Leclerc, Pierre Gasly (Alpha Tauri), Lando Norris (McLaren) und Lance Stroll (Aston Martin) zu den Piloten, die schon mit dem Coronavirus infiziert waren.

