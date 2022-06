Motorsägenhersteller Warum Stihl in Rumänien investiert

Produktionswerke in sieben Ländern

Stihl produziert seit mehr als 40 Jahren in einem internationalen Fertigungsverbund und hat Produktionswerke in sieben Ländern – in Deutschland, der Schweiz, Österreich, den USA, Brasilien, China und auf den Philippinen. Eine Vielzahl der Akku-Produkte werden derzeit in Österreich bei Stihl Tirol gefertigt. Zudem produziert das Waiblinger Familienunternehmen eigene Akku-Packs, insbesondere für Profi-Anwendungen, am Stammsitz in Waiblingen und in Virginia Beach, USA.