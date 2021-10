Motorsägenhersteller Stihl bekommt eine Finanzchefin

Waiblingen - Das Familienunternehmen Stihl in Waiblingen stellt weitere personelle Weichen. Ingrid Jägering soll als neuer Vorstand Finanzen und Informationstechnologie die Nachfolge von Karl Angler antreten, der mit Ablauf seines Vertrages nach Vollendung seines 66. Lebensjahres spätestens Ende 2022 bei Stihl ausscheiden wird. „Mit Frau Jägering haben wir eine exzellente Führungskraft für unser Familienunternehmen gewonnen. Sie hat ihre große Finanzexpertise in verschiedenen Branchen und interkulturellen Zusammenhängen bewiesen. Darüber hinaus verfügt sie über umfangreiche Erfahrungen in der Umsetzung großer Transformationsprojekte“, betonte Stihl-Beirats- und Aufsichtsratsvorsitzender Niklas Stihl.