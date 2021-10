Motorsägenhersteller Ehemaliger Boschler wird Stihl-Chef

Waiblingen - Michael Traub, ein 52-jähriger Wirtschaftswissenschaftler und erfahrener Manager, soll zum 1. Februar 2022 neuer Vorstandsvorsitzender der Stihl AG in Waiblingen werden. Der künftige Stihl-Chef ist in Ehingen an der Donau geboren und hat zwei Jahrzehnte im Bosch-Konzern in Deutschland, Asien und Nord- und Südamerika gearbeitet.