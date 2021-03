Motorradkontrollen im Landkreis Heilbronn Zahlreiche Verstöße festgestellt

50 Prozent der Fahrzeuge beanstandet

Zum Saisonauftakt bei bestem Wetter konnte sich die Polizei wahrlich nicht über mangelndes Aufkommen beklagen. An den Motorradstrecken in den Löwensteiner Bergen, im Zabergäu, sowie im Kocher- und im Jagsttal wurden insgesamt 92 Motorräder, zwei Autos und drei weitere Mitfahrer einer näheren Kontrolle unterzogen. Nahezu 50 Prozent der überprüften Zwei- und Vierräder wurden wegen ihres Fahrverhaltens oder Verstößen gegen das Zulassungsrecht beanstandet oder zur Anzeige gebracht. Teilweise waren die technischen Mängel so gravierend, dass für drei Motorräder und einen amerikanischen Dodge Viper an der Kontrollstelle die Fahrt beendet waren.