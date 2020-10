Motoradfahrer verstirbt nach Unfall in Hessigheim Todesursache ist noch unklar

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag in Hessigheim ums Leben gekommen - allerdings steht noch nicht fest, wodurch der Mann genau verstorben ist. Der 45-Jährige war gegen 13.25 Uhr in der Brückenstraße unterwegs, als er auf der Neckarbrücke plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam. Vermutlich spielten hier bereits gesundheitliche Probleme eine Rolle. Er stieß zunächst gegen einen erhöhten Bordstein und stürzte dann auf den angrenzenden Gehweg.