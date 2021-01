Motiv unbekannt Frau in Hannover erstochen - Lebenspartner stellt sich

Während der Mann vorläufig festgenommen wurde, fanden die Beamten in der Wohnung den leblosen Körper der 50-Jährigen. Für sie kam jede Hilfe zu spät. In der Wohnung fanden die Beamten zudem ein Messer, womit die Frau womöglich tödlich verletzt wurden. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. "Wir konnten sie nur noch tot in einer Wohnung finden - es handelt sich definitiv um ein Tötungsdelikt", sagte ein Polizeisprecher.