Talk bei Maischberger Moria, Corona, Klimawandel – des Schlechten zu viel

Doch der Reihe nach. Im inzwischen ja nicht mehr ganz so neuen Konzept sind drei Kommentatoren auf der Bank, die zu allem ihre Ansicht äußern dürfen. Marcel Reif, den man zwar als Fußballberichterstatter kennt, der in einem früheren Leben aber auch einmal als Nachrichtenreporter gearbeitet hat, scheint mit sich zu ringen. Mit Blick auf das Leid der Menschen in Moria spricht er davon, dass hier „die Spezies Mensch versagt“. Andererseits sei auch nicht alles falsch, nur weil es die AfD behauptet. Die Bloggerin Jagoda Marinic ist klar positioniert. Sie versucht nicht nur den Blick auf die 12 000 Menschen in Griechenland zu lenken, sondern auf 65 Millionen Flüchtlinge weltweit. „Cicero“-Chefredakteur Christoph Schwennicke bildet den Gegenpol. „Barmherzigkeit kann nicht zur Staatsdoktrin erhoben werden“.