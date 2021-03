Verschwörungsmythos um Morgellons Wirre Würmer-Theorie um Corona-Schnelltests verbreitet sich im Netz

Es sind schaurige Clips, die über den Messenger Telegram geteilt werden, aber auch in sozialen Medien auftauchen. Laut den Urhebern der Videos sollen die Aufnahmen von der Oberfläche versiegelter Corona-Abstrichstäbchen stammen. In den vergangenen Wochen kursierten immer wieder solche Clips mit der Theorie, dass die Würmer bewusst auf den Stäbchen für Coronatests platziert würden. Über das Stäbchen sollen Parasiten und Nanoteilchen in den Körper geschleust werden – Wissenschaftler verweisen dies jedoch ins Reich der Fabeln.