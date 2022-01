Mordermittlungen in Österreich Unfall mit zwei Toten wird zum Kriminalfall

Villach - Erst sah es nach einem tödlichen Verkehrsunfall aus, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei in Österreich gegen eine Autofahrerin wegen Mordes. Eine 37-jährige steht unter dem Verdacht, eine 43 Jahre alte Frau und deren fünfjährigen Sohn am Samstagabend in Villach angefahren und getötet zu haben.