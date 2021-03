Mordermittlungen Drei Menschen in Nordirland tot aufgefunden

Die Leichen waren am späten Freitagabend an zwei verschiedenen Adressen der nordirischen Stadt Newtownabbey in der Nähe von Belfast entdeckt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann die Frauen erstochen und sich dann selbst tödlich verletzt haben. Die Einsatzkräfte trafen den mutmaßlichen Täter bewusstlos an und versuchten, ihn wiederzubeleben - jedoch vergebens. Man gehe nicht davon aus, dass weitere Personen in den Fall involviert seien, hieß es von der Polizei.