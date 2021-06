Mord in Marbach Beim Cold Case ist Geduld gefragt

Rechtshilfeverfahren angestoßen

Das Problem ist nämlich, dass sich der Verdächtige im EU-Ausland aufhält. Nach letzten Angaben der Polizei sitzt er wegen eines anderen Vergehens im Gefängnis. Bedeutet: Die deutschen Behörden haben keinen direkten Zugriff auf den Mann. Angestrebt wird aber, einen DNA-Abgleich vornehmen zu lassen. Der ist nur deshalb überhaupt möglich, weil in der Marbacher Wohnung von Anna Frank an einem „tatrelevanten Gegenstand“, wie die Polizei sagte, entsprechende Spuren gesichert worden waren. Um den Abgleich in die Wege zu leiten, habe man inzwischen ein Rechtshilfeverfahren in Richtung des betreffenden EU-Landes angestoßen, erklärt Mareike Hafendörfer, die Heilbronner Pressestaatsanwältin. Solche Anliegen würden heutzutage zwar schneller als früher umgesetzt, es dauere aber dennoch seine Zeit, bis mit einem Ergebnis zu rechnen ist. Das liege unter anderem daran, dass bestimmte Formalitäten zu berücksichtigen seien. Sie könne deshalb auch kein konkretes Datum nennen, bis wann man weiß, ob der Verdächtige tatsächlich mit dem Mord in Marbach in Verbindung stehen könnte.