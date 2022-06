Mord an Fünfjährigem in Cardiff Lebenslang für Mutter, Stiefvater und Teenager

Wegen Mordes an einem Fünfjährigen in Wales hat ein Gericht die Mutter und den Stiefvater des Jungen sowie einen 14 Jahre alten Jugendlichen zu lebenslanger Haft verurteilt. Die 31 Jahre alte Frau muss mindestens 28 Jahre hinter Gitter und der 40 Jahre alte Mann mindestens 29 Jahre, wie das Gericht in Cardiff am Donnerstag entschied. Die Mindeststrafe für den Teenager, dessen Beziehung zum Opfer nicht bekannt ist, beträgt 15 Jahre.