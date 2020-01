Monty-Python-Komiker Terry Jones gestorben Spezialist für Wahnsinn und Wahrheit

Jones schrieb und spielte die Witze nicht nur, er bestimmte ganz grundlegend den Kurs und Stil von Monty Python. Er war zuvor schon mit den späteren Python-Kollegen Eric Idle und Michael Palin an der ebenfalls Grenzen verschiebenden Comedyserie „Do not adjust your Set“ beteiligt gewesen, aber er wollte alles noch viel surrealer haben: Ihm schwebte jene ab 1969 mit den Pythons verwirklichte Gag-Welt vor, in der soziologisch genaue Beobachtung mit schrillstem Blödsinn und raffinierter Subversion untrennbar verschmolzen. Am Dienstag ist Terry Jones nach einem quälend langen Kampf mit Demenz, die schon 2016 zum Sprachverlust geführt hatte, im Alter von 77 Jahren gestorben. Aber wenn einmal vom 20. Jahrhundert nicht mehr viel übrig sein wird im Menschheitsgedächtnis, seine Hausfrauen des Wahnsinns werden zum Bewahrten und Weitergereichten gehören.