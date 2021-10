MontanaBlack in „Meine Geschichte“ auf Sky Wahl des Gastes sorgt für Irritationen

Stuttgart - In der Serie „Meine Geschichte - das Leben von…“ gibt Sky Sport jeden Freitag neue Einblicke in das Leben von Sportstars. In dieser Woche ist der Webvideoproduzent und Livestreamer MontanaBlack zu Gast. Da stellt sich durchaus die berechtigte Frage, was ein Livestreamer mit einem Sportstar gemein hat. Auch im Netz herrscht Unverständnis für die Wahl des Gastes.